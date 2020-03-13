Одержимая замужеством россиянка намазала торс жениха-бодибилдера маслом

Одержимая замужеством россиянка пришла на телешоу «Давай поженимся!» и намазала маслом торс одного из потенциальных женихов. Выпуск опубликован на сайте Первого канала.

В передаче 30-летняя София пообщалась с тремя потенциальными партнерами. Она работает директором школы танцев и считает, что ее возлюбленный должен удалить из списка контактов все женские имена, если намерен перейти к серьезным отношениям.

Вторым участником в студии оказался 34-летний бодибилдер Александр, проживающий в Москве и владеющий фитнес-клубом. В качестве сюрприза для Софии он попросил намазать себя маслом. «Меня нужно помазать, мой голый торс. Сможете? Вот перчатка, чтобы вы не испачкали руки», — сказал жених-бодибилдер и получил согласие невесты.

Россиянка начала натирать сначала спину мужчины, а затем его руки и торс. Тело приобрело другой оттенок, после чего Александр выступил на сцене. Под песню «Прятки» бодибилдер продемонстрировал свою мускулатуру. София находилась рядом и наблюдала за движениями жениха, а после они станцевали.

Ведущая Лариса Гузеева отметила, что увидела в глазах Софии интерес к Александру. «Ну такое увидеть», — с улыбкой парировала участница. В дискуссию вступила телесваха Роза Сябитова, отметив, что это «ничего такого, увидели красивого мужчину». «Ты только месяцев пять как перестала выбегать на сцену и хватать их за всякие выпуклости», — заметила Гузеева в ответ.

Ранее в эфире «Давай поженимся!» жених Иван выбрал одну из трех невест, но Гузеева отменила итоги шоу. В подруге мужчины Ольге, присутствовавшей на передаче, ведущая обнаружила его бывшую возлюбленную и настоятельно порекомендовала им возобновить отношения.

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