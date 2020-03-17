Два сотрудника борющейся с коронавирусом организации заразились коронавирусом

Кристиан Линдмайер, официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ведущей борьбу с пандемией COVID-2019, рассказал о заражении двух сотрудников коронавирусом. Его слова передает Reuters.

Это первые официально подтвержденные случаи заболевания в организации. Сотрудники сами обнаружили у себя симптомы и сдали тест на COVID-19.

Материалы по теме Границы Европы закрывают из-за коронавируса Cтраны ЕС вводят принудительную изоляцию и запрет на въезд

По словам Линдмайера, в штаб-квартире ВОЗ в Женеве работает около 2400 сотрудников и консультантов. Большую часть из них перевели на удаленную работу, чтобы уменьшить возможность заражения.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились 182,4 тысячи человек, более 7,1 тысячи умерли, а 79,4 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru