Байден стал победителем праймериз в Вашингтоне

Бывший вице-президент США Джо Байден, который борется за выдвижение в кандидаты в президенты от Демократической партии на президентских выборах, стал победителем праймериз в штате Вашингтон, сообщило агентство Associated Press.

Штат выдвинул на съезд партии 89 кандидатов, которые будут голосовать за кандидата в президенты США. Эксперты предполагали, что победу одержит сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс — главный оппонент Байдена.

На прошлой неделе бывший вице-президент обошел Сандерса еще в четырех штатах — Миссури, Миссисипи, Мичигане и Айдахо.

Несмотря на то, что администрация Белого дома призвала американцев избегать массовых мероприятий, во вторник, 17 марта, очередные праймериз планировалось провести в штатах Огайо, Аризона, Иллинойс и Флорида.

Губернатор штата Огайо через суд собирался добиться переноса праймериз на июнь, однако ему отказали. В то же время, по данным агентства, глава департамента здравоохранения Огайо Эми Эктон объявил из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации в штате, в соответствии с которым вводится запрет на открытие избирательных участков.

Ранее стало известно, что в штате Луизиана из-за пандемии коронавирусной инфекции также были отложены праймериз. По словам госсекретаря Луизианы, праймериз, запланированные на 4 апреля, перенесены на 20 июня.

11 марта сообщалось, что Сандерс одержал первую победу в ходе праймериз «мини-вторника». Сенатор набрал 53,3 процента голосов по результатам праймериз в Северной Дакоте. За Байдена, отдали голоса 39,8 процента избирателей. Третий претендент от демократов в предвыборной гонке— Тулси Габбард — получила поддержку 0,6 процента голосовавших.

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