Байден и Сандерс поспорили из-за России и коронавируса

Бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор штата Вермонт Берни Сандерс поспорили из-за России, коронавируса и социальных программ на теледебатах Демократической партии, прошедших 15 марта. Текстовую запись опубликовало издание The New York Times.

Обсуждая вопросы внешней политики, Байден и Сандерс коснулись отношений с Москвой. По словам первого, он мог бы посодействовать выработке соглашения по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) еще во время президентства Барака Обамы. В то же время Байден отметил, что Сандерс поддерживал развитие отношений с Россией, которая якобы вмешивалась в американские выборы. Сенатор Вермонта возразил, что «всегда выступал против авторитаризма».

Затем представители Демократической партии обсудили меры по борьбе с коронавирусом. Оба заявили, что ситуация сравнима с войной. Они предложили резко расширить масштабы обследования населения и увеличить число коек в больницах.

Из-за распространения коронавируса теледебаты перенесли в студию телекомпании CNN в Вашингтоне, где отсутствовала публика.

13 марта в американском штате Луизиана из-за пандемии отложили праймериз, которые должны были пройти в рамках президентской гонки. Это первый штат США, который пошел на такие меры.

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