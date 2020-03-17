Россия перестала выдавать визы иностранцам

Российские власти временно перестали выдавать иностранцам визы на въезд в страну, в том числе в электронной форме. Об этом сообщается в заявлении представителя МИД России Марии Захаровой на сайте ведомства.

В документе уточняется, что ограничение не коснется сотрудников дипломатических представительств и консульств и членов их семей, работников международного транспортного сообщения, а также частных лиц, получивших разрешение на въезд из-за смерти близкого родственника. Запрет распространяется и на граждан Белоруссии.

В России заразились коронавирусом 114 человек. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что 86 случаев заражения «завозные», остальные оказались «контактными».

По последним данным, во всем мире коронавирусом заразились более 185 тысяч человек, более 7,3 тысячи умерли, а 80,2 тысячи вылечились. Вспышка заболевания началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

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