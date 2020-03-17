Россиянам расскажут о важности воды

Во Всемирный день воды, объявленный ООН 22 марта, в сети запустят социальную акцию, посвященную проблеме дефицита воды. Об этом «Ленте.ру» рассказала организатор флешмоба Об этом «Ленте.ру» рассказала основатель компании Enhel Group Юлия Энхель.

Юлия запустит флешмоб с хештегом #важнакаждаякапля, в котором примут участие Лена Перминова, Дмитрий Дюжев, Вера Брежнева, Игорь Николаев, Елена Летучая, Кети Топурия, Ирина Хакамада, Мария Кожевникова, Ольга Орлова, Алексей Немов, Светлана Хоркина, Настасья Самбурская и другие. Все они расскажут о неравномерном распределении водных ресурсов и их дефиците.

Также в этот день будет оказана помощь благотворительным фондам и организациям. Все вырученные средства в период с 22 по 25 марта от продажи воды ENHEL будут направлены в фонд помощи детям и молодежи «ГАЛЧОНОК». По мнению Юлии Энхель, ее кампании по вопросу сохранения запасов воды привлекли более миллиона человек за первый год.

В феврале 2020 года состоялась первая церемония награждения ENHEL Awards 2020 для специалистов индустрии красоты в области косметологии, в рамках которого наградили лучших специалистов бьюти-рынка среди сотрудников сети фитнес-клубов World Class. Также на мероприятии выбрали лучшего администратора.

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