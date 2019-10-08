Водородную воду обсудили

В рамках VII Международной конференции «Молекулярный водород в медицине в XXI веке» в Словакии эксперты обсудили пользу молекулярного водорода в биохакинге. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятия.

В числе спикеров выступали ученые из Азии и Европы, включая профессоров и докторов из Чехии, Словакии, России и Японии. Событие призвано популяризации практического использования молекулярного водорода, обмену информацией, знаниями и ноу-хау.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фармакологии и первый декан факультета фундаментальной медицины МГУ выступил с докладом от лица корпорации ENHEL Group. На проведенном событии эксперты поделились опытом применения водородных технологий для омоложения и полного оздоровления организма в клинике ENHEL Wellness Spa Dome (город Москва).

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!