В Москве состоялась первая церемония награждения ENHEL Awards 2020 для специалистов индустрии красоты в области косметологии. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Целью конкурса, в котором участвовало больше ста специалистов, было определить лучших экспертов бьюти-рынка среди сотрудников компании World Class. Таким образом, победительницей номинации «Лучший косметолог» стала Татьяна Дымова (World Class Павлово), второе место заняла Ольга Кононова (World Class Романов), а третье — Виктория Панара (World Class Триумф).

Кроме того, в рамках конкурса разыгрывалась номинация «Лучший администратор», победительницей которой стала Юлиана Погорельцева (World Class RedSide). На второй и третьей позиции оказались Виктория Панара (World Class Триумф) и Джамиля Салихова (World Class Павлово).

На церемонии награждения президент и основатель международной корпорации ENHEL Group Юлия Энхель и представители французской лаборатории ORGéV торжественно объявили победителей конкурса, поблагодарили участников и лично вручили награды победителям и призерам. Главным призом проведенного конкурса стало организованное Энхель путешествие в Париж в марте 2020 года.

В свою очередь, призеры были награждены подарками от инновационной спа-клиники международного уровня ENHEL Wellness Spa Dome, а также подарками от лаборатории ORGéV.

Для гостей церемонии были подготовлены угощения, проведены дискуссии на темы личностных изменений, красоты, внутренней гармонии, антивозрастной медицины и долголетия, а также осуществлен показ фильма режиссера Хирокадзу Корээда La Vérité («Правда»).

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