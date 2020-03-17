Путин прокомментировал деятельность парламента

Парламент — место для дискуссий, а не для драки, внутренних разборок и самопиара. Деятельность парламента президент России Владимир Путин прокомментировал в интервью ТАСС.

Глава государства напомнил ситуацию 1990-х годов, когда в российском парламенте «бардак был, а не парламент». Он напомнил о драках, которые тогда случались. Однако самым плохим, по его словам, было то, что невозможно было принять адекватные решения. «Загнали практически экономику в тупик», — констатировал глава государства.

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По его словам, сегодня аналогичные события происходят на Украине.

15 января после оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Правительство возглавил Михаил Мишустин, руководивший до этого Федеральной налоговой службой. Медведев получил назначение в Совет безопасности России.

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