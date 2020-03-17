Украинский министр попытался занять кресло президента

Новоназначенный министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко по ошибке попытался занять кресло президента в зале заседаний Верховной Рады. Об этом сообщает УНИАН.

Во время принесения присяги Петрашко вместо трибуны пошел на место, предназначенное для президента Украины в сессионном зале парламента.

В помещении послышался смех, а председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков пошутил: «Смело». После этого Петрашко развернулся и пошел к трибуне, где и принял присягу.

Ранее стало известно, что в декларации нового министра социальной политики Украины Марины Лазебной нашли квартиру в России. Лазебная с 2009 года владеет квартирой в России площадью 31,7 квадратных метра. В каком регионе находится жилье, неизвестно.

4 марта Рада утвердила новый состав правительства. Его главой стал бывший вице-премьер Денис Шмыгаль. В кабмине сменилось 10 министров. Свои посты сохранили только четверо чиновников. Это вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров, глава МВД Арсен Аваков, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.

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