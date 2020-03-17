Россияне высказались об отношении к таксистам-женщинам

Почти половина россиян (48 процентов) положительно относятся к таксистам-женщинам, следует из результатов опроса, проведенного аналитиками «Авито Работы». Об этом сообщает РИА Новости.

Больше всего в женщинах-водителях такси ценят аккуратность при вождении — за этот вариант проголосовали 55 процентов мужчин и 46 процентов женщин. Также, по мнению опрошенных, для таксисток характерны опрятность, вежливость в общении с клиентом, спокойная музыка и приятная беседа.

Только три процента респондентов считают, что у женщин часто встречается агрессивное вождение. Еще один процент рассказал о грубости в общении при выполнении заказа.

Лучше всего к женщинам-таксистам относятся на Урале (57 процентов респондентов), а хуже всего — в Центральном федеральном округе (14 процентов).

В опросе приняли участие пять тысяч человек из всех регионов России. Исследование проводилось в интернете, статистическая погрешность составляет 1,38 процента.

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