Подмосковным жителям старше 50 лет предложили пройти переобучение

Жители Подмосковья старше 50 лет смогут пройти переобучение или повысить квалификацию за счет средств регионального и федерального бюджета, рассказала региональный министр социального развития Ирина Фаевская. Ее цитирует РИАМО.

По ее словам, для переобучения работодатель должен обратиться в центр занятости населения, чтобы заключить договор. После окончания обучения работодателю возместят потраченные денежные средства, добавила она.

Стоимость курса обучения для одного сотрудника может быть не более 53,4 тысячи рублей. Компенсация за проезд составляет не более 10 тысяч рублей.

Для жителей старше 55 лет в регионе действует программа «Активное долголетие», в рамках которой можно бесплатно посещать музеи, занятия по английскому языку, компьютерной грамотности. Программа была разработана по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Он неоднократно заявлял, что необходимо заботиться о старшем поколении.