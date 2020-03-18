Россия ограничит авиасообщение с еще тремя странами — Великобританией, США и ОАЭ. Об этом в среду, 18 марта, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По поручению премьер-министра ограничения будут введены с 20 марта. С этого времени пассажирские перевозки из России в указанные страны и в обратном направлении будут приостановлены. Исключением останутся регулярные рейсы Москва – Лондон и обратно, Москва – Нью-Йорк и обратно, Москва – Абу-Даби и обратно, которые будут осуществляться только через терминал F международного аэропорта Шереметьево.

Кроме того, под ограничения не попадают чартерные рейсы, осуществляющие перевозку граждан указанных стран на родину и граждан России в Россию до их полного вывоза.

С 16 марта Россия ввела ограничения на пассажирское сообщение со странами Евросоюза, а также со Швейцарией и Норвегией из-за коронавируса. Регулярные рейсы из Москвы в столицы стран ЕС и обратно, а также чартерные рейсы в эти города будут сохранены до вывоза российских граждан в РФ.

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