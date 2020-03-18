Человеческую ногу нашли в мешке на российском предприятии по сортировке мусора

В городе Набережные Челны на предприятии по сортировке мусора нашли человеческую ногу. Об этом в среду, 18 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, найденная 17 марта конечность была упакована в мешок для отходов. В связи с ее обнаружением возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). По предварительным данным, смерть человека наступила за двое суток до обнаружения останков. Назначены судебно-медицинская и геномная экспертиза.

27 ноября 2019 года, сообщалось, что в Москве рабочие обнаружили останки по меньшей мере шести человек во время рытья траншеи на улице Средняя Калитниковская.

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