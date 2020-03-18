Майк Тайсон признался в готовности умереть

Бывший боксер-тяжеловес Майк Тайсон рассказал о своем отношении к жизни и смерти. Интервью с американцем вышло в The Sportsman.

«Готов ли я к смерти? Да. Страха у меня нет. Жить куда тяжелее, чем помирать. Так мне кажется. Чтобы жить, тебе нужна храбрость. Без нее ты не справишься. Жизнь — это борьба, сложный путь. Даже те, у кого вроде бы есть все, — даже им бывает тяжело», — признался 53-летний Тайсон.

17 марта Тайсон рассказал о травме детства. В десятилетнем возрасте он пережил смерть любимого питомца — голубя Джулиуса. Расстроенный Тайсон нокаутировал мусорщика, который выбросил коробку с мертвым животным.

Американец завершил карьеру в 2005-м. С 1987 по 1990 год он был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Тайсон провел 58 боев и одержал 50 побед (44 из них — нокаутом). Также Тайсон — самый молодой в истории обладатель титула чемпиона в тяжелом весе. На тот момент ему было 20 лет, 4 месяца и 22 дня.

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