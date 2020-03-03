Майк Тайсон расплакался во время интервью

@WhoIsLeJerion / Twitter

Бывший боксер-тяжеловес Майк Тайсон не сдержал эмоций во время интервью с гостем своего подкаста, также бывшим боксером Рэем Леонардом. Полная версия выпуска опубликована на YouTube.

53-летний американец расплакался, когда заговорил о том, насколько он изменился с тех пор, как выступал в профессиональном ринге. «Я знал искусство войны, это все, чему я учился. Потому меня и боялись. Когда я выходил на бои — я был убийцей. Я был рожден для этого», — отметил Тайсон.

«Но эти дни в прошлом. Я пуст. Я никто. Теперь я осваиваю искусство скромности. Поэтому, сейчас на моих глазах слезы. Я — не тот, кем был когда-то. Я скучаю по прежнему Майку, чувствую себя какой-то сучкой», — заявил боксер.

Тайсон становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Он завершил карьеру в 2005 году.

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