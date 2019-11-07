Майк Тайсон принялся обучать Хищника из UFC и удивил своей скоростью

@MikeTyson / Twitter

Бывший боксер-тяжеловес и чемпион мира Майк Тайсон встретился с действующим бойцом смешанного стиля (MMA) Фрэнсисом Нганну и показал последнему технику передвижения. Видео опубликовано на странице Тайсона в Twitter.

53-летний Тайсон показал Нганну смещение в сторону от соперника и несколько ударов. Подписчики поразились скорости бывшего боксера.

«Железный Майк двигается так же, как он это делал в молодости. Самый опасный человек на планете», — написал Benny.

«Меня поражает, как Майк двигается в свои 50 с лишним лет. Мне только за 20 и у меня с трудом выйдет такое повторить», — отметил Mexican_striker.

«Мне страшно от того, что Нганну начал брать уроки у Тайсона», — признался T_Anpreee.

33-летний Нганну известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Прозвище спортсмена в октагоне — Хищник. Он одержал 14 побед и потерпел три поражения в MMA.

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