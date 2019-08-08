Бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон признался в фальсификации допинг-проб. Его слова приводит RMS Sport.

Тайсон заявил, что сначала для прохождения тестирований использовал мочу жены. «Но потом она сказала, что анализы могут показать беременность, поэтому я использовал мочу своих детей», — рассказал он.

Бывший боксер в своей книге «Бесспорная правда» (Undisputed Truth) уже писал, что ему приходилось прибегать к обману на допинг-тестах, потому что он постоянно употреблял наркотики. По его словам, он использовал искусственный пенис, предварительно наполненный чужой мочой.

Американец завершил карьеру в 2005-м. С 1987 по 1990 год Тайсон был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Он провел 58 боев и одержал 50 побед (44 из них — нокаутом). Также Тайсон — самый молодой обладатель титула чемпиона в тяжелом весе в истории. На тот момент ему было 20 лет, четыре месяца и 22 дня.

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