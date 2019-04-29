Майк Тайсон поведал о бандитской юности

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Майк Тайсон

Бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон рассказал о своей жизни до того, как в ней появился спорт. Его слова передает Metro.

52-летний ветеран бокса рассуждал о феномене уличных банд и признался, что и сам состоял в преступных группировках до того, как начал заниматься боксом. «Пока не попал в спорт, казалось, что в жизни нет места надежде. Я был таким же, как эти ребята из банд. Сам вступил в группировку, стрелял из оружия. И в меня тоже стреляли», — сказал он.

В январе в интервью с комиком Джо Роганом Тайсон рассказал, что пробовал наркотики еще в детстве. «Когда в первый раз? Лет в восемь или девять. Травка, алкоголь... Потом лет в 11 я попробовал кислоту», — рассказал Тайсон.

Американец завершил карьеру в 2005-м. С 1987 по 1990 год Тайсон был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Он провел 58 боев и одержал 50 побед (44 из них — нокаутом). Также Тайсон — самый молодой обладатель титула чемпиона в тяжелом весе в истории. На тот момент ему было 20 лет, четыре месяца и 22 дня.

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