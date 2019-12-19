Майк Тайсон провел тренировку по боксу с Сереной Уильямс

Видео: @MikeTyson / Twitter

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон провел тренировку с теннисисткой Сереной Уильямс. Видео появилось в его Twitter-аккаунте.

53-летний Тайсон поддерживал боксерский мешок, пока теннисистка отрабатывала на нем удары. В описании к ролику он предположил, что никому не хотелось бы провести поединок против Уильямс.

Тайсон не первый раз тренирует известных атлетов. В ноябре он выложил ролик, на котором обучал боксерской технике бойца смешанного стиля (MMA) Фрэнсиса Нганну. Последний выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате.

Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе. С 1985 по 2005 год он провел 58 поединков. Американец одержал 50 побед, 44 из которых нокаутом, и потерпел шесть поражений.

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