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Серена Уильямс придумала одежду для любой фигуры

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Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс представила новую модель в своей именной коллекции одежды. Об этом сообщает Daily Mail.

Это красное эластичное платье с драпировкой на груди, которое, по заверению спортсменки, подходит для абсолютно любой женской фигуры. «Я разработала платье Twist Front для всех и каждой», — написала Уильямс в Twitter. Текст сопровождала фотография, на которой она и шесть других женщин с разными типами фигуры позируют в новом платье.

9 июля сообщалось, что Серена Уильямс снялась полуобнаженной для обложки американского модного журнала Harper’s Bazaar. На снимке Уильямс позирует, повернувшись вполоборота к камере, в золотой струящейся накидке Ralph Lauren, которая открывает ее ноги и ягодицы. На запястье теннисистки — браслет Bvlgari Serpenti, на ногах — золотистые сандалии Christian Louboutin и браслет-цепочка.

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