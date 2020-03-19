Емельяненко рассказал о дружбе с Кадыровым

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко рассказал о дружбе с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Он мне во многом помогает, делает наставления. Он хороший человек и сделал для меня на сегодняшний день больше, чем мой родной старший брат», — заявил Емельяненко. Боец назвал отношения с Кадыровым доверительными и дружескими. Он добавил, что политик собирается прийти и поболеть за него в следующем поединке.

Емельяненко тренируется в бойцовском клубе «Ахмат», который курирует Кадыров. Боец неоднократно выкладывал фотографии с занятий по боксу с главой Чечни, а в декабре прошлого года они провели совместный спарринг. По словам спортсмена, Кадыров не оказался «мальчиком для битья».

Следующий поединок Емельяненко проведет 3 апреля на турнире АСА 107. Его соперником станет Магомед Исмаилов.

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