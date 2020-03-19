Горнолыжно-сноубордический лагерь Happy Hour Camp перенесен

Горнолыжно-сноубордический лагерь Happy Hour Camp пройдет в мае на курорте Красная Поляна в Сочи. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Изначально лагерь должен был пройти с 6 по 12 апреля, однако теперь были назначены новые даты — с 4 по 10 мая. Все ранее подтвержденные бронирования и регистрации сохранятся. Гости лагеря смогут принять участие в конкурсах и мастер-классах от лучших сноубордистов России. Кроме того, всех желающих ждут лекции по экшн фото- и видеосъемке.

В рамках лагеря были запланированы международные соревнования по экстремальным видам спорта, однако они были перенесены на 2021 год в соответствии с рекомендациями Министерства спорта. В апреле 2021 года Russian Freestyle Games пройдут в дисциплинах фристайл, биг-эйр и слоупстайл, в мужском и женском зачетах. Информация о точных датах проведения фестиваля и подробная программа 2021 года будут анонсированы дополнительно.

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