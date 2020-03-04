Горнолыжно-сноубордический лагерь Happy Hour Camp впервые пройдет в Сочи

В Сочи впервые состоится горнолыжно-сноубордический лагерь Happy Hour Camp. Об этом сообщается из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет с 6 по 12 апреля. Гости лагеря смогут принять участие в конкурсах и мастер-классах от лучших сноубордистов России. Кроме того, всех желающих ждут лекции по экшн фото- и видеосъемке. Главным событием фестиваля станут международные соревнования по экстремальным видам спорта под эгидой Международной федерации горнолыжного спорта (FIS).

Подробная программа и расписание Happy Hour Camp, а также информация по бронированию туров доступна на сайте лагеря.

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