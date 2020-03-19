Источник назвал место и дату закрытых похорон Лимонова

Эдуарда Лимонова похоронят на московском Троекуровском кладбище 20 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

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Официального подтверждения этой информации нет. 18 марта в пресс-службе незарегистрированной партии «Другая Россия», которую возглавлял Лимонов, заявили, что похороны будут закрытыми. Представители политического объединения объяснили, что их лидер сам не хотел раскрывать эту информацию.

О смерти Лимонова стало известно во вторник, 17 марта. Писатель умер из-за осложнений после операции. Отмечалось, что он страдал онкологическим заболеванием. Лимонову было 77 лет.

Эдуард Лимонов — автор таких произведений, как «Это я — Эдичка», «История его слуги», «Иностранец в смутное время», «Дневник неудачника» и «У нас была великая эпоха».

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