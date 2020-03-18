Объявлена официальная причина смерти Эдуарда Лимонова

Названа официальная причина смерти Эдуарда Лимонова. Об этом рассказали в «Другой России».

Утверждается, что писатель умер от онкологического заболевания.

Ранее представители публициста рассказали, что он скончался из-за осложнений, вызванных операцией. Его госпитализировали 15 марта с кровотечением в одну из столичных клиник, где медики назначили две операции. Организм писателя не справился с нагрузкой. Изначально Лимонов пожаловался на проблемы с горлом.

О смерти Лимонова во вторник, 17 марта сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Писателю было 77 лет. Среди его наиболее известных произведений — «Это я — Эдичка», «История его слуги» и «Иностранец в смутное время», а также книги «Дневник неудачника» и повести «У нас была великая эпоха».

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