Названо последнее желание Эдуарда Лимонова

Церемония прощания и похороны Эдуарда Лимонова будут закрытыми для общественности и СМИ. Об этом заявили в «Другой России».

Утверждается, что это стало последним желанием 77-летнего писателя.

Материалы по теме «Я люблю слово похоть» Он шокировал сексуальными сценами, ругал совок в СССР и воевал против всех: умер Эдуард Лимонов

В 2018 году Лимонов в интервью Юрию Дудю предположил, что через 50 лет в России будет «много крови». Он также заявил, что день его смерти обернется национальным трауром.

О смерти Лимонова во вторник, 17 марта сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Среди его наиболее известных произведений — «Это я — Эдичка», «История его слуги» и «Иностранец в смутное время», а также книги «Дневник неудачника» и повести «У нас была великая эпоха».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!