Умер российский писатель и политический деятель Эдуард Лимонов, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Он не уточнил причину смерти публициста. Ему было 77 лет.

В 2018 году Лимонов обнародовал в Twitter завещание, в котором указал, что нужно делать с Россией. Свои действия он объяснил опасением, что может «не дожить». Он призвал «взять в Россию все русскоговорящие области Украины, начиная с Харькова». Он также заявил о необходимости разделить с Китаем Казахстан.

Эдуард Лимонов — автор таких романов, как «Это я — Эдичка», «История его слуги» и «Иностранец в смутное время», а также книги «Дневник неудачника» и повести «У нас была великая эпоха». В 2009 году он собирался стать единым кандидатом от оппозиции на выборах президента России 2012 года, однако Центризбирком отказал ему в регистрации.