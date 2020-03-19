На Украине мэра города арестовали за попытку развала страны

Мэра города Светлодарск в Донецкой области арестовали по обвинению в попытке развала Украины. Анатолия Брехунца подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области. Об этом в четверг, 19 марта, передает «Страна.ua».

Донецкий апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры об изменении меры пресечения Брехунцу с домашнего ареста на содержание под стражей. Он будет находиться под арестом до 11 апреля.

Брехунцу сообщили о подозрении в феврале 2020 года и тогда же отправили под домашний арест. В мае 2014-го, когда Светлодарск находился под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики, мэр предоставил коммунальные помещения для проведения референдума о самоопределении ДНР. Летом того же года Киев вернул контроль над Светлодарском.

Вооруженный конфликт на востоке Украины вспыхнул в 2014 году. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти в Киеве. Украина пыталась вернуть Донбасс силой. Киев обвиняет Россию в оккупации и поддержке сепаратизма. Кремль отвергает претензии.

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