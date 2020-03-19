Двух российских полицейских уволили за незаконное изъятие мобильников

В Москве уволили двух полицейских за незаконное изъятие мобильников. Об этом в четверг, 19 марта, «Ленте.ру» сообщили в столичном ГУ МВД.
В ведомстве подчеркнули, что им вменяют превышение должностных полномочий. Сотрудников полиции — старшего лейтенанта МВД и лейтенанта юстиции — выявили оперативники отдела собственной безопасности УВД по Юго-Западному административному округу. В ходе проверки было установлено, что они, расследуя имущественное преступление, незаконно изъяли партию мобильников.
Ранее, 13 марта, сообщалось, что московских полицейских уволили за селфи на фоне мертвых тел в морге. На фотографии запечатлены начальник уголовного розыска отдела МВД России по району Щукино города Москвы майор полиции Вячеслав Горнеев и его подчиненная — оперуполномоченная того же отдела старший лейтенант полиции Татьяна Пурышева.