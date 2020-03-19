Нетаньяху уличили в использовании пандемии для усиления власти

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пытается использовать ситуацию с распространением коронавируса для внедрения массовой слежки за всеми гражданами страны и усиления собственной власти. В этом политика уличил +972 Magazine.

Как отмечает издание, под предлогом защиты населения от распространения инфекции Нетаньяху уже ввел в стране ряд мер, которые, по его словам, должны помочь Израилю одержать победу в этой «войне с невидимым врагом». При этом часть из этих мер уже использовалась ранее в рамках так называемой борьбы с терроризмом.

В частности, речь идет о неких «технологических средствах», которые позволят следить за передвижением людей, у которых был выявлен коронавирус. Таким образом, пишет +972 Magazine, власти Израиля смогут официально применять в отношении жителей страны все те инструменты для слежки, которые ранее уже были испробованы на палестинцах, проживающих на Западном берегу реки Иордан, в том числе тех, кто является израильскими гражданами. Причем, вероятнее всего, Нетаньяху не откажется от подобных технологий и после того, как пандемия утихнет.

Материалы по теме «Что-то пойдет не так» Израиль в политическом тупике: нового премьера выбрать не удается, а старого ждет суд

Также, считает издание, введение в Израиле чрезвычайного положения позволит Нетаньяху успешнее бороться с несогласными с его политикой и сконцентрировать в своих руках еще больше власти. Так, из-за коронавируса в стране запрещены мероприятия с участием более десяти человек, что делает невозможным проведение митингов против мер, принимаемых премьером.

Кроме того, по всей видимости, премьер пытается воспользоваться сложившейся ситуацией и для того, чтобы избежать возможного уголовного преследования. Так, судебное разбирательство по делу Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции, должно было начаться уже 17 марта, однако из-за чрезвычайного положения его отложили как минимум до 24 мая.

При этом, подчеркивает +972 Magazine, подобные меры Нетаньяху принимает фактически самостоятельно, так как сформировать новое правительство в стране не могут уже на протяжении нескольких месяцев.

По последним данным, число израильтян, инфицированных коронавирусом, достигло 529 человек, сообщает РИА Новости. При этом шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в марте Нетаньяху заявил, что ситуация, сложившаяся из-за вспышки коронавируса, должна помочь стране обрести наконец-то правительство, и призвал отказаться от политических разногласий на фоне чрезвычайных обстоятельств.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!