Коронавирус поможет Израилю обрести правительство

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ситуация, сложившаяся из-за вспышки коронавируса, должна помочь стране обрести правительство, которое не удается создать несколько месяцев из-за политических разногласий. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Я призываю к срочному формированию чрезвычайного кабинета министров на ограниченный период времени. Давайте оставим политику в стороне», — сказал Нетаньяху, обращаясь к своему главному сопернику, главе блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу. Тот в свою очередь согласился обсуждать это предложение.

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10 марта Израиль фактически закрыл въезд для туристов из России и других стран из-за коронавируса SARS-CoV-2. В разъяснении израильского министерства туризма говорится, что все прибывающие в страну должны отправиться на обязательный карантин длиной в две недели. Сообщалось, что действие этого распоряжения властей начнется 12 марта и продлится по меньшей мере до 26 марта.

По последним данным, в мире зафиксировано более 128 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Более 4,7 тысячи больных скончались, более 68 тысяч вылечились.

Согласно результатам парламентских выборов 2 марта, партия Нетаньяху «Ликуд» набрала 35 из 120 мест в парламенте. При этом блок «Кахоль-Лаван», возглавляемый бывшим главой Генштаба Бени Ганцем, получил 32 места.

После выборов у Нетаньяху снова появились сложности с тем, чтобы вновь занять пост премьера. Так, для этого его партия должна сформировать правящую коалицию удельным весом хотя бы в 61 мандат — без этого невозможно функционирование правительства. Потенциальная коалиция с участием «Ликуд» набирает только 58 мест.

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