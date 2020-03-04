Израилю предрекли продолжение политического тупика

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху предрекли провал после выборов в Кнессет. О возможном продолжении политического тупика сообщает Reuters.

На это указывают результаты выборов, согласно которым партия Нетаньяху «Ликуд» набрала 35 из 120 мест в парламенте. При этом блок «Кахоль-Лаван», возглавляемый бывшим главой Генштаба Бени Ганцем, догоняет соперников: альянс получил 32 места.

Отмечается, что из-за небольшого количества голосов у Нетаньяху могут возникнуть сложности с тем, чтобы вновь занять пост премьера. Так, для этого его партия должна сформировать правящую коалицию удельным весом хотя бы в 61 мандат — без этого невозможно функционирование правительства. Пока потенциальная коалиция с участием «Ликуд» набирает только 58 мест. В случае провала право на формирование правительства перейдет Ганцу.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, «Ликуд» набирает около 29 процентов голосов, а «Кахоль-Лаван» — около 23 процентов. Нетаньяху уже выступил перед своими сторонниками, которые встретили его ликованием.

«Большинство граждан Израиля недвусмысленно заявляют, что хотят видеть кого угодно, кроме Биби (прозвище Нетаньяху — прим. «Ленты.ру»)», — цитирует Reuters одного из израильских журналистов.

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Последние парламентские выборы в Израиле прошли осенью 2019 года. По результатам стало известно, что «Ликуд» вместе с союзниками-консерваторами занял 55 мест в Кнессете. При этом победившие левоцентристы Ганца из блока «Кахоль-Лаван» вместе с союзниками также не набрали большинства — у них было 56 мандатов.

Премьер-министр Израиля выбирается через семь дней после окончания выборов в Кнессет. Традиционно им является лидер победившей фракции. Нетаньяху занимал этот пост с начала с 1996-го по 1999 год, затем он снова стал премьером в 2009-м.

В то же время перед последними выборами ему были предъявлены обвинения сразу по трем уголовным делам: «взяточничество», «мошенничество» и «злоупотребление доверием». Нетаньяху грозит до 10 лет тюрьмы, рассмотрение дела начнется 17 марта. Премьер, в свою очередь, категорически отвергает обвинения.

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