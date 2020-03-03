Нетаньяху сравнил успех своей партии на выборах с лимонадом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал успех своей партии «Ликуд» на выборах в Кнессет: он назвал результаты голосования сладкой победой и заявил, что эра Нетаньяху не закончена. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает Reuters.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, «Ликуд» набирает около 29 процентов голосов, а ее основной соперник — партия бывшего главы Генштаба Бенни Ганца «Кахоль-Лаван» — около 23 процентов. Нетаньяху уже выступил перед своими сторонниками, которые встретили его ликованием.

«Наши противники говорили, что эра Нетаньяху окончена, но мы собрали все силы и перевернули ситуацию. Мы превратили лимоны в лимонад», — заявил премьер.

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Последние парламентские выборы в Израиле прошли осенью 2019 года. По результатам стало известно, что «Ликуд» вместе с союзниками-консерваторами занял 55 мест в Кнессете. Однако для формирования правительства необходимо 61 место из 120.

При этом победившие левоцентристы Ганца из блока «Кахоль-Лаван» вместе с союзниками также не набрали большинства — у них было 56 мандатов.

В то же время Нетаньяху были предъявлены обвинения сразу по трем уголовным делам: взяточничество, мошенничество и злоупотребление доверием. Ему грозит до десяти лет тюрьмы, рассмотрение дела начнется 17 марта. Сам премьер категорически отвергает обвинения.

Премьер-министр Израиля выбирается через семь дней после окончания выборов в Кнессет. Традиционно им является лидер победившей фракции. Нетаньяху занимал этот пост с начала с 1996-го по 1999 год, затем он снова стал премьером в 2009-м.

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