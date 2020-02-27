Раскрыты подробности домашней тирании жены Нетаньяху

Бывшая домработница в официальной резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху раскрыла подробности скандалов, которые устраивала его жена Сара. Она обвинила супругу главы правительства в причинении ей морального и физического вреда, потребовав от нее в своем иске компенсацию в размере 190 тысяч долларов (почти 12,5 миллиона рублей), сообщает Associated Press.

Женщина приехала в Израиль из Франции и пять месяцев работала экономкой в резиденции Нетаньяху. Адвокат потерпевшей Офер Шимсон (Opheer Shimson) охарактеризовал ее как убежденную сторонницу премьера, пояснив, что она считала свою работу на премьера чем-то вроде госслужбы.

На протяжении всего периода работы женщина вела дневник, куда записывала все оскорбления и прочие неэтичные действия Сары Нетаньяху. В одной из записей говорится, что жена премьера накричала на домработницу за то, что она забыла выбросить мусор, а также назвала ее глупой, грязной и послала в душ. В ноябре прошлого года женщина упала и травмировалась якобы из-за «тиранических требований» супруги главы правительства, после чего решила уволиться.

Кроме того, жена Нетаньяху обвиняла экономку в попытке рассорить ее с мужем. «"Чего ты хочешь? Чтобы я была как ты, разведенкой?" Даже премьер-министр велел ей остановиться», — описывает женщина те события. По ее словам, Сара будто бы пребывала в трансе, а днем супругу премьера настигали припадки, во время которых она каталась по полу, кричала и дрожала от ярости.

Правящая партия «Ликуд» раскритиковала телевизионный сюжет об этом процессе, назвав его лживым и полным сплетен. В партии связали выход материала в эфир с предстоящими 2 марта выборами в парламент Израиля, которые будут вторыми повторными и третьими за последние 11 месяцев. По итогам двух предыдущих выборов в стране не удалось сформировать устойчивую коалицию, для чего необходима поддержка как минимум 61 депутата — Нетаньяху смог объединить сначала 60 парламентариев, а после повторных выборов — 55. По данным опросов общественного мнения, сейчас премьер мог бы рассчитывать на поддержку 52 депутатов.

В августе прошлого года Сара Нетаньяху фигурировала в нескольких скандалах. Во время визита на Украину она бросила на землю кусочек приветственного украинского каравая, который ей предложил попробовать ее муж, а во время перелета в эту страну устроила дебош на борту самолета.

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