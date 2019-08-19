Нетаньяху оценил поступок бросившей каравай жены

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал поступок супруги Сары, которая выбросила кусок приветственного каравая по приезде в Киев. Он записал видеообращение, передает РИА Новости.

По его словам, в действиях его жены не было желания оскорбить или показать неуважение к Украине. «Я вам скажу, что она специально выбрала одежду национальных цветов Украины. Она вышла из самолета в одежде желто-голубой расцветки. Именно из уважения к Украине», — подчеркнул глава правительства.

Кроме того, Нетаньяху обратил внимание, что на его визит в Киев СМИ обратили внимание только из-за этого инцидента. Он отметил, что ради внимания к «исторической» встрече, в ходе которой обсуждались договор о зоне свободной торговли и представительство Украины в Иерусалиме, он готов смириться с таким освещением его визита в СМИ. «Похоже, мы изобрели способ привлекать внимание. Продолжим», — резюмировал политик.

19 августа во время первого за 20 лет визита премьер-министра Израиля на Украину Сара Нетаньяху бросила на землю кусочек приветственного украинского каравая, который ей предложил попробовать ее муж. Более того, за один день его супруга успела оказаться в центре еще одного скандала: она устроила дебош на борту самолета во время поездки на Украину. Ей не понравилось, что командир экипажа не поприветствовал ее на борту должным образом.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского не увидели умышленного стремления проявить неуважение к стране. Однако жителей Украины разозлил поступок жены Нетаньяху. Они потребовали от властей отреагировать на этот инцидент и даже внести ее данные на сайте «Миротворец», где размещается информация о «врагах Украины».

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