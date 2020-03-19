В Петербурге 19 детей госпитализировали с подозрением на коронавирус

В Санкт-Петербурге 19 детей госпитализировали в больницу Боткина с подозрением на коронавирус. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции в городе.

На сегодняшний день в питерской больнице 314 пациентов, за последние сутки были госпитализированы 57 человек, выписано 46. Уточняется, что состояние у всех удовлетворительное. Новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет.

Как сообщалось ранее 19 марта, в России под медицинским наблюдением из-за подозрения коронавирусной инфекции находятся более 22 тысяч человек. В целом с начала 2020 года в стране под наблюдением находился 62 541 человек. За это время проведено более 133 тысяч лабораторных исследований на наличие вируса. За последние сутки их было сделано 11 тысяч.

Согласно официальным цифрам, из 147 зараженных в стране 144 — это россияне. Еще двое — граждане Китая, один — Италии. Большинство из них находятся в Москве. Поправились и выписаны из больниц трое иностранцев и пятеро россиян.

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