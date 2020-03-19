Названо число россиян под наблюдением из-за коронавируса

В России под медицинским наблюдением из-за подозрения коронавирусной инфекции находятся более 22 тысяч человек. Такое число назвали в пресс-службе Роспотребнадзора, сообщает РИА Новости.

По данным службы на 18 марта, под контролем было 22 178 россиян из числа вернувшихся в страну и контактировавших с ними. В целом с начала 2020 года в стране под наблюдением находился 62 541 человек. За это время проведено более 133 тысяч лабораторных исследований на наличие вируса. За последние сутки их было сделано 11 тысяч.

Согласно официальным цифрам, из 147 зараженных в стране 144 — это россияне. Еще двое — это граждане Китая, один — Италии. Поправились и выписаны из больниц трое иностранцев и пятеро россиян.

Ранее российское правительство назвало эпидемию коронавируса одним из тяжелейших кризисов в здравоохранении за последние 50 лет. Власти предупредили, что могут усилить ограничительные меры, если ситуация в стране или мире ухудшится.

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