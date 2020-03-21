Девятикратная чемпионка мира из Норвегии рассказала о жизни с астмой

Девятикратная чемпионка мира, норвежская биатлонистка Марта Олсбю-Ройселанд рассказала о жизни с астмой. Ее слова приводит Fondoitalia.

Олсбю вспомнила, как началось ее заболевание и как ей было сложно дышать в детстве. Она добавила, что норвежские врачи посоветовали ей больше физической активности. «Так что в три года я начала тренировать легкие, чтобы увеличить их объем. Это помогло. Я очень благодарна, что мама сделала для меня так много, и теперь я могу побеждать», — заявила лыжница. Она посчитала, что спорт помог ей исцелиться.

На прошедшем чемпионате мира в итальянском Антхольце спортсменка завоевала семь медалей — пять золотых и две бронзовые. Она стала первой в истории биатлонисткой, завоевавшей награды во всех семи гонках в рамках одного мирового первенства.

Лыжники и биатлонисты из сборной Норвегии часто обвиняются в злоупотреблении лекарствами от астмы. Перед Олимпийскими играми 2018 года сообщалось, что норвежцы взяли с собой на соревнования более шести тысяч доз препаратов от астмы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!