Появилась информации о минировании восьми российских самолетов

Неизвестные сообщили о минировании восьми российских самолетов, которые выполняли рейсы из Москвы и в Москву. Об этом в субботу, 21 марта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника агентства, соответствующая информация поступила на электронную почту от анонимного заявителя. В число якобы заминированных самолетов попали воздушные суда, следовавшие из Москвы в Санкт-Петербург, Самару, Тюмень, Волгоград и Пермь, а также направлявшиеся в столицу из Иркутска, Хабаровска и Сургута.

Как отметил источник, в связи с появившейся информацией в аэропорте Шереметьево были усилены меры безопасности, при этом эвакуации пассажиров не проводилось. Самолету, выполнявшему рейс из Иркутска в Москву, пришлось вернуться на аэродром вылета.

20 марта в московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании 10 российских самолетов. Все они успешно приземлились в пунктах своего назначения.

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