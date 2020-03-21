Лукашенко охарактеризовал Лаврова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил министра иностранных дел России Сергея Лаврова с юбилеем и выразил уверенность, что он останется «надежным союзником укрепления дружбы и взаимопонимания» между государствами. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

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«Ваш жизненный и профессиональный путь является образцом истинного дипломатического мастерства и верности идеалам служения своему Отечеству. На посту министра иностранных дел в течение многих лет Вы успешно отстаиваете национальные интересы на международной арене, участвуете в решении самых сложных и острых вопросов современного мироустройства», — охарактеризовал президент Лаврова.

Лукашенко обратил внимание на авторитет главы российского внешнеполитического ведомства в Белоруссии. По его словам, он заслужил его благодаря уважительному отношению к стране и нацеленности на поддержание равноправного белорусско-российского диалога.

19 марта Лукашенко назвал абсолютной глупостью закрытие Россией границы с Белоруссией для противодействия распространению коронавируса. Правительство России разъяснило, что приняло такое решение из-за невыполнения другой стороной рекомендации ВОЗ ограничить передвижение людей между странами. В то же время белорусский лидер посоветовал Москве «думать о последствиях» и отказался закрывать границу в ответ.

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