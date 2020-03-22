Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb. Об этом сообщается в Twitter в компании, которой принадлежат аппараты.

«Наши спутники отделились от ракеты в девять групп, как и было запланировано. На очереди прием сигнала», —

сказано в сообщении OneWeb.

Первый в России пуск 2020 года был запланирован на 24 января, однако перед стартом его отложили. Причиной отмены запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» с космодрома Плесецк стала проблема в электрооборудовании ракеты. Специалисты выявили сбой до начала заправки ракеты компонентами топлива.

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