Российский игрок НХЛ высказался о критикующих жизнь в России соотечественниках

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко высказался о критикующих жизнь в России соотечественниках. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тарасенко заявил, что несмотря на то, что живет большую часть времени в США, он считает себя русским человеком. При этом он отметил, что платит налоги в Соединенных Штатах, уважает американские законы и правительство. «Если мы живем в Штатах, то я не буду обсуждать то, что происходит в России. Потому что я не там. Не считаю правильным, не проводя на родине много времени, давать из-за границы советы», — сказал хоккеист.

Тарасенко выступает за «Сент-Луис» с 2013 года. В прошлом сезоне он выиграл Кубок Стэнли в составе команды. До этого хоккеист защищал цвета петербургского СКА и новосибирской «Сибири». На его счету также серебро чемпионата мира в составе сборной России.

19 марта другой российский представитель в НХЛ, защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров написал, что жизнь в Америке кажется ему стабильной и отнюдь не тяжелой. Cпортсмен заявил, что ему не нравится то, что сейчас происходит в России.

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