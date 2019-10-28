Российский обладатель Кубка Стэнли выбыл до весны из-за травмы

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы плеча. Об этом сообщается на сайте команды.

Тарасенко прооперируют 29 октября. Он травмировал левое плечо 25 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелес Кингс», столкнувшись с защитником соперника Шоном Уокером.

В этом сезоне Тарасенко принял участие в десяти матчах, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. После 12 туров «Сент-Луис» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 15 очков.

В прошлом сезоне Тарасенко выиграл Кубок Стэнли в составе «Сент-Луиса». Он выступает за команду с 2013 года. До этого хоккеист защищал цвета петербургского СКА и новосибирской «Сибири». На его счету также серебро чемпионата мира в составе сборной России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



