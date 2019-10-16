Российский хоккеист оперся на кресло Трампа и вызвал разговоры о русском влиянии

Президент США Дональд Трамп провел встречу с победителями Кубка Стэнли хоккеистами «Сент-Луис Блюз». Общее фото вызвало обсуждение в Twitter из-за позы российского форварда команды Владимира Тарасенко.

На снимке видно, как 27-летний нападающий опирается на кресло президента Трампа. Фотография стала поводом для шуток в социальных сетях. В частности, в Twitter предположили, что многие увидят в поведении Тарасенко намек на «русское влияние» в Вашингтоне.

«Этому парню из России как-то уж больно комфортно в кабинете Трампа. Русское влияние?» — написал один из пользователей.

«Полностью потерял уважение к "Блюз" после появления в кабинете марионетки Путина», — написал LaurieSpoon.

«Блюз» обыграли в финале Кубка Стэнли «Бостон Брюинз». Тарасенко выступает в составе клуба с 2013 года.

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