Погибшего от рук грабителя полицейского посмертно наградят за спасение россиянки

В Волгограде погибшего от рук грабителя полицейского Владимира Тафинцева посмертно наградят за спасение женщины. Об этом в понедельник, 23 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Министр внутренних дел России генерал полиции Владимир Колокольцев внесет представление президенту о награждении старшего сержанта полиции Владимира Тафинцева государственной наградой (посмертно)», — сказала Волк.
Ранее, 23 марта, источник «Ленты.ру» сообщил, что в Волгограде был убит сотрудник МВД. По предварительным данным, полицейский дежурил у здания местного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) и по камерам наблюдения увидел, что совершается попытка грабежа.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.