В российском городе убили полицейского

В Волгограде убит патрульный МВД. Об этом в понедельник, 23 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, полицейского зарезал мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения. Преступление было совершено около 14:00 на улице, где находится здание местного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК).

17 марта сообщалось, что в Омске возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка, брызнувшего в лицо полицейскому уксусной кислотой.

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