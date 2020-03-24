Украина испытала новейший БТР «Отаман 6x6»

Defense Express Channel / YouTube

Консалтинговое агентство Defense Express выложило на YouTube ролик ходовых испытаний бронетранспортера (БТР) «Отаман 6x6», разработанного частной украинской компанией «Практика».

Особенностью БТР стало расположение двигательной установки в передней части машины, тогда как бойцы находятся в ее задней части. Агентство утверждает, что «Отаман 6x6» получил полноценную противоминную защиту, созданную по стандарту НАТО STANAG 4569, а при изготовлении бронемашины предусмотрено использование стали производства стран-членов НАТО и ЕС.

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БТР получил боевой модуль БМ-3М «Штурм», включающий, в частности, 30-миллиметровую автоматическую пушку скорострельностью 330 выстрелов в минуту, пулемет и автоматический гранатомет. Экипаж машины состоит из трех-четырех человек (командира, механика-водителя и одного-двух операторов вооружения).

Defense Express напоминает, что «Отаман 6x6» является одним из основных претендентов для оснащения Морской пехоты Украины. Согласно открытым источникам, конструкция «Отаман 6x6» основана на советском БТР-60.

В марте Defense Express показало контрольное практическое занятие 54-й механизированной бригады на одном из полигонов Украины.