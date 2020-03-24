Создана атомная модель коронавируса

Американские ученые создали первую версию полной трехмерной модели коронавируса. Для этого они рассчитали атомную структуру его оболочки с помощью суперкомпьютера, пишет ТАСС.

По данным ученых, одиночная частица SARS-CoV-2 состоит из примерно 200 миллионов атомов, что усложняло процесс изучения вируса с помощью ускорителей частиц, получающих снимки с атомным разрешением. Вместе с тем, изображения компонентов вируса были сделаны в разных лабораториях с разным разрешением, из-за чего получение единого изображения заняло много времени. Для «склеивания» разных фотографий использовался суперкомпьютер Frontera в Техасском университете в Остине.

Материалы по теме «Закончилось это плохо» Как смертельные эпидемии меняли историю человечества

Ученые добавляют, что на основе атомной модели можно получить полное трехмерное изображение того, как выглядит одиночная вирусная частица. Это поможет выявить новые пути проникновения вируса и разработать эффективное лекарство от инфекции.

Ранее российские врачи сняли на видео действие коронавируса на организм человека. Так, специалисты запечатлели процесс того, как инфекция постепенно захватывает легкие одного из пациентов.

По последним данным, всего в России зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом, 57 из них были выявлены за минувшие сутки. Всего в мире зафиксировано почти 400 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!