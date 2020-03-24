Создана атомная модель коронавируса

Американские ученые создали первую версию полной трехмерной модели коронавируса. Для этого они рассчитали атомную структуру его оболочки с помощью суперкомпьютера, пишет ТАСС.
По данным ученых, одиночная частица SARS-CoV-2 состоит из примерно 200 миллионов атомов, что усложняло процесс изучения вируса с помощью ускорителей частиц, получающих снимки с атомным разрешением. Вместе с тем, изображения компонентов вируса были сделаны в разных лабораториях с разным разрешением, из-за чего получение единого изображения заняло много времени. Для «склеивания» разных фотографий использовался суперкомпьютер Frontera в Техасском университете в Остине.
Ученые добавляют, что на основе атомной модели можно получить полное трехмерное изображение того, как выглядит одиночная вирусная частица. Это поможет выявить новые пути проникновения вируса и разработать эффективное лекарство от инфекции.
Ранее российские врачи сняли на видео действие коронавируса на организм человека. Так, специалисты запечатлели процесс того, как инфекция постепенно захватывает легкие одного из пациентов.
По последним данным, всего в России зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом, 57 из них были выявлены за минувшие сутки. Всего в мире зафиксировано почти 400 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения