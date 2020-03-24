В России придумали способ помочь экономике

Правительство России придумало способ помочь экономике на фоне ситуации с коронавирусом и частично защитить национальный бизнес от проблем. Минэкономразвития предложило радикально снизить проверки малого, среднего и крупного бизнеса. Об этом со ссылкой на копию соответствующего документа пишут «Ведомости».

Плановые и внеплановые проверки для малого и среднего бизнеса прекратят совсем, а для крупного — сократят на 70 процентов, оставив лишь самые важные. Как объяснил источник, знакомый с обсуждением проекта, контролеры сами решат, какие проверки оставить.

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Внеплановые проверки можно будет проводить только с разрешения прокуратуры, независимо от особенностей регулирования. Выдать его могут в случае причинения вреда людям.

Если проверка проходит в настоящий момент, то после подписания распоряжения ее придется прекратить или завершить в течение двух дней, после чего составить итоговые акты. Для крупного бизнеса меры предложено ввести на срок до 1 мая, для всех остальных — до конца года. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, сроки могут продлить или сократить.

Вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Варварин объяснил, что мера поможет компаниям удержаться на плаву, так как чаще всего проверки заканчиваются серьезными штрафами.

Федеральная налоговая служба остановит выездные проверки, сохранив онлайн-контроль. Федеральная таможенная служба продолжит мероприятия, необходимые для выдачи документа на разрешение на работу.

Ранее сообщалось, что правительство готово поддержать кризисные отрасли и население с помощью различных мер. Среди них — субсидирование ставок кредитов для предприятий с целями сформировать запасы и упрощение импорта.

Проблемы в российской экономике начались на фоне пандемии коронавируса и обрушения цен на нефть, произошедшего на фоне развала сделки ОПЕК+ и приведшего к падению курса национальной валюты. Власти утверждают, что в настоящее время экономика лучше готова к подобной ситуации, чем в 2014-2015 годах.

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